Понедельник, 17 Июля 2023 19:33

АрмИнфо. Представители оперативного штаба Арцаха в Армении организовали акцию протеста перед армянским представительством Организации Объединенных Наций, протестуя против пассивного поведения международного сообщества к проблемам Нагорного Карабаха.

В беседе с журналистами первый омбудсмен Армении, председатель общественной организации <Против правового произвола> Лариса Алавердян отметила, что предпринимаемые в отношении Нагорного Карабаха шаги со стороны международного сообщества не имеют ничего общего с правовой стороной вопроса, они больше связаны с политическим капризом. Речь, в частности, идет о циничных и аморальных заявлениях, звучащих из уст лиц, наподобие председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Алавердян напомнила, что на протяжении веков Европа являлась метрополией для многих колонизированных ею стран, к населению которых относилась как к рабам. <Если его страна (Шарля Мишеля - ред.) окажется в таком же положении, что и Нагорный Карабах, хотелось бы увидеть, как он будет доставлять гуманитарную помощь>, - сказала первый омбудсмен РА, добавив, что к сложившейся ситуации причастны, в первую очередь, власти Армении, которые нелегитимно сохраняют свою власть. Тем более, как заметила Алавердян, речь идет не о населении Арцаха, а о самом существовании армян и армянской государственности. <Нельзя руководствоваться тезисом о том, что если власти Армении признают Арцах частью территории Азербайджана, то что должно делать международное сообщество. В свое время диктатор Камбоджи Пол Пот также пришел к власти путем выборов, уничтожив затем огромную часть населения своей страны. Но тогда международное сообщество не приняло во внимание факт выборов, охарактеризовав действия тогдашних властей Камбоджи как демоцид.

К чему тогда обязательства того же международного сообщества? Мы пришли сюда, чтобы заявить об этом. Какое отношение имеет признание Арцаха частью территории Азербайджана со стороны премьер- министр РА Никол Пашинян и его команды к нынешней ситуации? Мы говорим, что силы, захватившие в страны власть, могут делать различного рода заявления, но у международного сообщества должна быть своя позиция. Иначе, о чем идет разговор, когда речь заходит о международном праве, правах человека и т.д. Неужели когда руководитель государства руководствуется своими капризами, международное сообщество должно умыть руки? Нет, не должно>, - отметила Алавердян.