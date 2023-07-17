Понедельник, 17 Июля 2023 12:08

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека подтвердил свое решение от 21 декабря 2022 года в отношении Азербайджана. Об этом говорится в сообщении офиса представителя Армении по международным правовым вопросам.

< ЕСПЧ, рассмотрев ходатайство правительства РА о применении временных мер к Азербайджану в связи с блокированием Лачинского коридора, 12 июля 2023 года подтвердил свое решение от 21 декабря 2022 года, обязав Азербайджан принять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армении через Лачинский коридор, а также для безопасного перемещения лиц, оставшихся без крова или нуждающихся средств к существованию. Этим решением Европейский суд по правам человека фактически подтвердил необходимость исполнения своего решения от 21 декабря 2022 года, оно носит обязательный характер и должно быть выполнено Азербайджаном>, - отмечается в сообщении.

Напомним, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, закрыт с декабря 2022 года. В апреле текущего года Азербайджан установил КПП на мосту через реку Хакари, в результате чего Арцах отказался полностью отрезанным от Армении.