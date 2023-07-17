Понедельник, 17 Июля 2023 10:53

АрмИнфо. С 2024 года власти Еревана планируют обеспечить 100%-ое ночное освещение. Об этом 17 июля на рабочем совещании в столичном муниципалитете заявил вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, до конца текущего года продолжительность ночного освещения будет увеличена на 1 час. <Попытаемся уже с начала следующего года обеспечить полноценное ночное освещение города>, - сказал вице-мэр.

Коснулся Авинян и вопроса с уборкой мусора. Он заметил, что столица в настоящее время испытывает некоторые проблемы, связанные с дефицитом необходимой техники. Вице-мэр подчеркнул, что составлен график пополнения парка мусороуборочной техники, что очень важно с учетом имеющейся проблемы с уборкой мусора в ряде административных районах Еревана. Авинян заметил, что приобретенная ранее техника должна была работать в бесперебойном режиме в течение 10 лет, однако частый их выход из строя не может не вызывать озабоченности. Для всех очевидно, что с подобным качеством машин, далеко не уедешь. Вице- мэр подчеркнул, что в ближайшее время в столицу поступит еще 4 единицы машин, которые сразу же начнут обслуживать жителей столицы Армении. Данные машины еще находятся в пути, но имеются все надежды на их быструю доставку в Ереван.

В этой связи, советник мэра армянской столицы Камо Ареян заметил, что в некоторых районах города проблема с уборкой мусора обострилась, наблюдаются также скопления мусора. В течение прошедших трех дней было сделано все возможное для того, чтобы не усугублять проблему.

Были, в частности, мобилизованы все имеющиеся ресурсы. <Тем не менее, и в настоящее время ситуацию нельзя назвать удовлетворительной, что, в первую очередь, обусловлено нехваткой техники. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы испорченная техника как можно быстрее была отремонтирована и возвращена на маршруты. Причины сложившейся ситуации различные, но озабоченность одна: в компании, осуществляющей вывоз мусора, необходимо усилить контроль. Достигнута договоренность о том, чтобы компания в ежедневном режиме представляла график выхода на маршруты отремонтированной техники>, - сказал Ареян.