Понедельник, 17 Июля 2023 10:34

АрмИнфо. Более 470 европейских НПО и ассоциаций направили письма лидерам Европейского союза и Совета Европы, призывая их предпринять немедленные и эффективные шаги для прекращения продолжающейся незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе инициативы "Европейцы за Арцах". Письмо были адресованы президентам Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента, а также главам государств-членов Совета Европы. Авторы письма указывают на невыносимые условия жизни, в которых оказались 120 тысяч арцахских армян в результате преднамеренной блокады Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Республикой Армения, на протяжении более 7 месяцев.

"Во имя уважения прав человека, за ценности, которые отстаивают европейские демократии, за право народов на самоопределение, европейские организации просят своих лидеров предпринять шесть конкретных действий.

В частности, вновь потребовать от Азербайджана немедленно прекратить нарушения положений декларации о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, демонтировать контрольно-пропускной пункт на мосту Хакари, который был установлен при грубом попирании решения Международного Суда и международных обязательств, а также разблокировать Кашатагский (Лачинский) коридор, тем самым обеспечив беспрепятственное и безопасное перемещение людей и товаров в Арцах и обратно.

Применить экономические и политические санкции против Азербайджана и его руководства за военные преступления, невыполнение международных обязательств, оккупацию части территории Республики Армения и блокаду Арцаха.

Использовать все рычаги для предотвращения любого контроля Баку над Арцахом, так как это неизбежно означает этническую чистку коренного армянского населения Арцаха.

Признать реализацию права на самоопределение коренного армянского населения Арцаха жизненной необходимостью и использовать все рычаги для того, чтобы статус Арцаха отражал демократическую волю его коренного армянского населения, а также создать условия для прочного мира и безопасность.

Задействовать воздушный коридор для оказания экстренной экономической и гуманитарной помощи Арцаху и обеспечения безопасности воздушных сообщений через Степанакертский аэропорт.

В качестве предварительного условия мирных переговоров оказать давление на Азербайджан, чтобы он немедленно и без предварительных условий вывел свои войска с суверенной территории Республики Армения и прекратил свою агрессивную позицию по отношению к Республике Армения", - говорилось в заявлении инициативы.

Письмо было направлено лидерам Евросоюза, в частности президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в преддверии его трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июля 2023 года в Брюсселе.

Примечательно, что по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе, Шарль Мишель крое прочего, заявил, что Азербайджан предложил "для разрешения гуманитарной ситуации" (гуманитарного кризиса, созданного самим же Азербайджаном - ред.) вокруг Арцаха, воспользоваться дорогой Агдам-Степакерт. Таким образом, можно констатировать, что председатель Европейского совета, вместо того, чтобы добиваться разблокирования единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией и внешним миром, в соответствии, в том числе и решения Международного суда, посчитав приемлемым альтернативу Азербайджана - удушение Арцаха и насильственную интеграцию.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня текущего года никакие продукты не поступают в Арцах, 120 тысяч граждан стоят на пороге голодной смерти. Всё это происходит в 21-ом веке, на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.

Добавим, что из Степанакерта уже заявили, что Азербайджан пытается добиться вывода их Арцаха офиса МККК.