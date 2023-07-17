Понедельник, 17 Июля 2023 10:12

АрмИнфо. В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, работ по демаркации и обеспечению безопасности границ между двумя странами, разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктуры, соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также пленных, пропавших без вести и других гуманитарных проблем.

Достигнута договоренность об активизации работы по урегулированию обсужденных вопросов.

Отметим, что на брифинге по итогам саммита, Шарль Мишель отметил, что Азербайджан и Армения договорились интенсифицировать работы комиссий по делимитации границ. "Лидеры Армении и Азербайджана еще раз полностью подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету другой страны, основываясь на понимании того, что территория Армении составляет 29.800 км2, а Азербайджана - 86.600 км2. Оба лидера подтвердили свою приверженность Алматинской декларации 1991 года в качестве политических рамок для делимитации.

Я приветствовал состоявшееся 12 июля заседание двух пограничных комиссий.

Продвинулась работа над статутами этих комиссий и над обсуждениями, касающимися основы для делимитации. И очень важно, что лидеры договорились активизировать и ускорить работу комиссий",- сказал Мишель.

Отметим, что в рамках саммита состоялась отдельная встреча Никола Пашиняна с председателем Европейского Света Шарлем Мишелем. о просьбе президента Нагорного Карабаха премьер-министр передал главе ЕС письмо от президента Нагорного Карабаха. Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей.