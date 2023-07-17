Понедельник, 17 Июля 2023 09:39

АрмИнфо. 15 июля Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина, прибывшего с визитом в туркменскую столицу для участия в двусторонних межмидовских консультациях.

Выразив искреннюю признательность за уделённое время, руководитель внешнеполитического ведомства дружественной страны передал главе государства, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову тёплые слова приветствия от Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, адресовавшего пожелания благополучия и процветания всем туркменистанцам. При этом отмечалось, что в Таджикистане придают большое значение традиционно дружественному диалогу с братским Туркменистаном.

Поприветствовав и поблагодарив гостя за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал ответные наилучшие пожелания высшему руководству Республики Таджикистан. Глава государства отметил, что запланированные в рамках нынешнего визита руководителя таджикского МИД политические консультации с туркменскими коллегами дадут возможность обменяться мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего диалога, выразив уверенность, что их итоги послужат упрочению уз дружбы между нашими странами.

Как подчёркивалось, межгосударственное сотрудничество, выстраиваемое на принципах равноправия, обоюдного уважения и доверия, носит поступательную динамику благодаря исконным традициям дружбы и добрососедства туркменского и таджикского народов. За 30 лет с момента установления дипломатических отношений туркмено-таджикское взаимодействие продолжает неуклонно укрепляться. Налажены эффективные механизмы сотрудничества в различных областях, сформирована солидная правовая база.

Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал, что в ходе государственного визита в Таджикистан была подтверждена приверженность сторон дальнейшему упрочению плодотворного партнёрства, подписан солидный пакет документов. При этом подчёркивалась важность реализации достигнутых ранее договорённостей для последовательного наращивания межгосударственных отношений.

В данном контексте отмечалось, что благодаря усилиям глав двух дружественных государств сотрудничество Туркменистана и Республики Таджикистан вышло на качественно новый уровень.

Подчёркивалась конструктивность двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической сфере, что обусловлено схожестью либо совпадением позиций наших стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки. На этой прочной базе выстроено эффективное партнёрство в рамках авторитетных международных организаций и в многосторонних форматах.

В данной связи отмечалась важность и актуальность пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, которые состоятся в сентябре текущего года в Душанбе. Была выражена уверенность, что предстоящие встречи на высшем уровне пройдут в традиционной доброжелательной атмосфере, а их итоги станут весомым вкладом в укрепление и расширение взаимодействия между странами Центральноазиатского региона.

В контексте многопланового туркмено-таджикского партнёрства Президент Туркменистана сделал акцент на динамике сотрудничества в торгово-экономической сфере, культурной, образовательной, транспортной и других областях, подчеркнув готовность к дальнейшей совместной работе для полномасштабного задействования имеющегося потенциала.

В завершение встречи глава государства Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин выразили уверенность в поступательном развитии межгосударственных отношений и адресовали наилучшие пожелания братским народам двух дружественных стран.