Понедельник, 17 Июля 2023 09:38

АрмИнфо. 17 июля температура воздуха в Армении понизится на 3- 5 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, представившего прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Согласно источнику, 17 июля в отдельных регионах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом. В период с 18 по 21 июля прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление порывов ветра до 18-23 м/с.

В Ереване с 17 по 21 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 17 июля днем составит 30-32, вечером - 24-26, в ночь с 17 на 18 июля - 12-14 градусов тепла.