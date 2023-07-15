Суббота, 15 Июля 2023 13:26

АрмИнфо. Воодушевление инициативой <Айакве> в Армении продолжается. Об этом 15 июля на пресс-конференции в Ереване заявил координатор инициативы, общественно- политический деятель Аветик Чалабян.

По его словам, инициатива уже перешагнула за пределы столицы, достигнув отдаленных регионов страны. В дополнение к 12 пунктам, действующим в Ереване, в областях страны открыто 26 пунктов, где граждане имеют возможность присоединиться к инициативе. Почти каждый день она получает все новый общественный дискурс. Если ранее речь шла о манипулятивных комментариев, то сегодня этот дискурс становится все более серьезным. Чалабян сообщил, что за две недели удалось собрать 25 тысяч подписей. Автор инициативы заметил, что очный сбор подписей не проводится лишь в выходные дни, в течение которых продолжался сбор в электронной форме. Как итог, уже по положению на текущий момент собрано 14915 подписей жителей Еревана, 9630 - областей, и 459 присоединились к инициативе в электронной форме.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.