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АрмИнфо. Воодушевление инициативой <Айакве> в Армении продолжается. Об этом 15 июля на пресс-конференции в Ереване заявил координатор инициативы, общественно- политический деятель Аветик Чалабян.
По его словам, инициатива уже перешагнула за пределы столицы, достигнув отдаленных регионов страны. В дополнение к 12 пунктам, действующим в Ереване, в областях страны открыто 26 пунктов, где граждане имеют возможность присоединиться к инициативе. Почти каждый день она получает все новый общественный дискурс. Если ранее речь шла о манипулятивных комментариев, то сегодня этот дискурс становится все более серьезным. Чалабян сообщил, что за две недели удалось собрать 25 тысяч подписей. Автор инициативы заметил, что очный сбор подписей не проводится лишь в выходные дни, в течение которых продолжался сбор в электронной форме. Как итог, уже по положению на текущий момент собрано 14915 подписей жителей Еревана, 9630 - областей, и 459 присоединились к инициативе в электронной форме.
Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.
|Аветик Чалабян: за две недели удалось собрать 25 тысяч подписей
|Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении мирных жителей, выполнявших работы в селе Неркин Сзнек Аскеранского района
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию Баку
|Открыть гуманитарный воздушный коридор в Арцах. Заявление Общественного движения <Фронт безопасности и развития Арцаха>
|Температура воздуха в Армении повысится на 3- 5 градусов
|Алиев заявил об эффективности Брюссельского формата
|Подразделения ВС Азербайджана вновь обстреляли позиции армянской армии
|Перед офисом ООН в Ереване прошла акция зажжения свечей в память о детях, погибших в Мартакертском районе Арцаха
|Комитет Сената США поддержал кандидатуру Либби на пост посла в Азербайджане
|СМИ: Виталий Баласанян госпитализирован
|Арарат Мирзоян представил главе группы дружбы Португалия-Армения гуманитарную ситуацию в Арцахе в условиях азербайджанской блокады
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению были перевезены 11 больных вместе с сопровождающими
|Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель
|Ардшинбанк признан лучшим банком Армении в 2023 году по версии журнала Euromoney
|Президент GeoProMining поздравил работников горнорудной отрасли с Днем горняка и металлурга и с 70-летием основания ЗММК
|Глава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с председателем Ассамблеи Португалии
|Вице-премьер Армении призвал ЮНИСЕФ более активно работать в Арцахе в направлении защиты прав детей
|В результате блокады экономике Арцаха нанесен ущерб в $409 млн
|Freedom Broker наградит команду лучшего короткометражного кино в рамках фестиваля <Золотой абрикос>
|Жерар Ларше призвал ускорить поставки Францией оборонительного оружия Армении для обеспечения ее безопасности
|У второго президента Армении конфискуют имущество
|Госминистр Арцаха рассказал об итогах переговоров с командованием РМК
|Араик Арутюнян выступил с экстренным обращение к акторам международного сообщества с целью предотвращения гумкатастрофы в Арцахе
|Звезда Даниэля Дзнуни откроется на площади Шарля Азнавура
|Армия обороны Арцаха сообщает об очередном нарушении режима прекращения огня
|Адвокат: Виталий Баласанян останется под арестом
|Госминистр Арцаха встретится с командованием российского миротворческого контингента
|Фонд "Татоян" в сотрудничестве с Керкониан Даджани подали иск против главы Anglo- Asian Mining Company в связи с азербайджанской блокадой Арцаха
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Португалии о гуманитарном кризисе в Арцахе вследствие действий Азербайджана
|Вражеские силы открыли огонь в направлении завода, строящегося на иностранные инвестиции в Ерасхе
|В Азербайджане приостановили деятельность Anglo Asian Mining PLC
|Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции в Армении по случаю Дня взятия Бастилии
|Майкл Гюрджян удостоился награды <Мастер> за вклад в кинематограф в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в ноябре в Ереване
|Гурген Нерсисян: Армения, Россия и международное сообщество заняли роль наблюдателей
|Пашинян поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии и вновь пригласил в Армению
|Участники всенародного движения во имя спасения Арцаха направились к офису Красного Креста и месту дислокации российских миротворцев
|Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Макрону
|Враг обстрелял позиции Армии обороны Арцаха из минометов и гранатометов
|Глава МИД Азербайджана провел встречу с главой бакинского офиса МККК
|Гегам Степанян к международному сообществу: Безразличие равно соучастию!
|Осканян Пашиняну: У тебя нет ни моральных, ни юридических оснований игнорировать вопрос Арцаха
|Посол Армении рассказал грузинскому парламентарию о гумкризисе в Арцахе из-за действий Азербайджана
|В Арцахе задержан Виталий Баласанян
|Армия обороны Арцаха опровергла еще одну вражескую дезинформацию
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС РА в направлении Джил и Паруйр Севак
|Госминистр Арцаха призвал армянство к всенародному движению во имя спасения Арцаха
|Жанна Андреасян: Для Академического города с учетом международного опыта планируется отдельное правовое регулирование
|Госминистр иностранных дел Германии встретился с Николом Пашиняном
|Президент Арцаха созвал заседание Совета безопасности
|Оппозиционер: Никаких позитивных ожиданий от встречи Мишель-Пашинян-Алиев 15 июля в Брюсселе быть не может - повестка исключительно азербайджанская
|Жанна Андреасян об изменении герба: Мы не отказываемся от своей истории
|Дипломаты из Армении и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Мирзоян: Тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей
|Благодаря содействию МККК приграничное село Нрнадзор Сюникской области РА получил доступ к оросительной воде
|Выборы в Совет старейшин пройдут 17 сентября
|Захарова: Москва поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном
|В Армении будет открыто еще 4 общественных пляжа на берегу Севана
|Правительство до 2026 года сменит модель финансирования театров и концертных залов в Армении
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