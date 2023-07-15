Суббота, 15 Июля 2023 13:09

АрмИнфо. Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что 15 июля около 10:00 подразделения Минобороны Арцаха пытались провести фортификационные работы в Аскеранском районе, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанской стороны, является очередной дезинформацией. Об этом сообщает пресс- служба Армии обороны Республики Арцах.

<Минобороны Азербайджана пытается оправдать огонь своих подразделений в сторону мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы. 15 июля около 09:50 азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового оружия в направлении мирных жителей, выполнявших сельскохозяйственные работы в селе Неркин Сзнек Аскеранского района, - сообщает пресс-служба АО Нагорного Карабаха, добавив, что об инциденте было доложено командованию миротворческих войск РФ.