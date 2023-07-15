Суббота, 15 Июля 2023 12:16

АрмИнфо. По просьбе президента Нагорного Карабаха премьер- министр РА Никол Пашинян передал письмо президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

Следует отметить, что других подробностей встречи пресс-секретарь не привела, разместив лишь фото со встречи.

Она напомнила, что сегодня в Брюсселе вначале пройдет встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего к ним присоединиться Шарль Мишель.