Суббота, 15 Июля 2023 12:03

АрмИнфо. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что соответствующие подразделения Минобороны Арцаха регулярно подавляют системы GPS для пролетов гражданских самолетов Азербайджана в воздушном пространстве Арцаха, в результате чего создается серьезная угроза безопасности полетов, является абсолютной ложью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

Источник отмечает, что Минобороны Азербайджана заявляет, что последний такой случай был зафиксирован 13 июля, когда из-за подобного воздействия со стороны соответствующего подразделения Минобороны Арцаха с 11:54 по 12:07 самолеты, летящие по маршрутам Зангилан-Физули и Физули-Баку якобы столкнулись с подобной проблемой. Но, как отмечается в сообщении Минобороны Арцаха, гражданским самолетам Азербайджана нет нужды пересекать линию соприкосновения, и, как следствие, они не могут находиться под воздействием средств Армии обороны.

<Излишне говорить, что в 2020 г. на протяжении всего периода боевых действий и после него именно азербайджанская сторона последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре Республики Арцах, блокируя Лачинский коридор, нарушая газо- и электроснабжение, блокируя доступ к интернету и мобильной связи>, - отмечается в сообщении оборонного ведомства Арцаха.