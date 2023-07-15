Суббота, 15 Июля 2023 11:10

АрмИнфо. Арцах находится в состоянии гуманитарной катастрофы. С 12 декабря Азербайджан осуществляет разные виды блокады Арцаха. С 15 июня Азербайджан заблокировал поставку гуманитарных грузов, а с 11 июля уже блокирует транспортировку тяжелобольных Международным комитетом Красного Креста. Об этом говорится в заявлении Общественного движения <Фронт безопасности и развития Арцаха>.

В заявлении подчеркивается, что то, что происходит в Арцахе полностью соответствует формулировке <гуманитарная катастрофа>, определённой международным правом. <Это настоящий геноцид. Ситуация критическая. Новые случаи смертей будут на совести тех, кто видел, знал, но молчал. Всё это совершается на глазах у международного сообщества. Международное сообщество притворяется немым и глухим. Азербайджан игнорирует и не выполняет решение Международного суда от 22 февраля о деблокировании Лачинского коридора, которое было подтверждено 6 июля, игнорирует призывы и резолюции международных парламентских структур, потому что никаких санкций в отношении него не применяется. В этой ситуации миротворческий контингент РФ в Арцахе не может выполнять положения трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, по которому должна быть обеспечена беспрепятственная связь Нагорного Карабаха с Арменией. Да, ситуация требует решения дипломатическим, политическим, переговорным путём. Но для этого нужно время, а у нас его уже нет. Прямо сейчас уже необходимо безотлагательно спасать тех, которые находятся в критической ситуации. Прямо сейчас, чтобы спасти от гуманитарной катастрофы 120 тысяч жителей Арцаха, в том числе 30 тысяч детей и 20 тысяч престарелых, необходимо открыть гуманитарный коридор, чтобы доставить товары первой необходимости>, - отмечается в документе.

Авторы заявления подчеркивают, что сегодня с азербайджанской стороны было заявление об использовании дороги Агдам-Степанакерт. <Для международной общественности это, может быть, с первого взгляда покажется нормальным, но в Арцахе все очень хорошо знают, какие угрозы в плане безопасности существуют под этим заявлением, какие риски оно содержит и какие последствия может для нас иметь. Это для нас не является и не может являться выходом и решением. Это именно является реализацией политики этнической чистки. Арцаху необходим воздушный гуманитарный коридор с любой страной, которая готова и может помочь.

Пусть это будет любая третья страна, согласующая это своё действие с миротворческим контингентом РФ, который несёт ответственность за обеспечение безопасности Арцаха>, - сказано в заявлении.

Общественное движение <Фронт безопасности и развития Арцаха> обращается ко всем международным гуманитарным организациям: Международному комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Фонду населения ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН открыть гуманитарный воздушный коридор в Арцах.