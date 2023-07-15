Суббота, 15 Июля 2023 11:08

АрмИнфо. 15 июля в Брюсселе планируется провести трехстороннюю встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Илиева и главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

Между тем, как передает агентство Turan, накануне в ходе встречи с Мишелем Алиев заявил об эффективности Брюссельского формата.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о предстоящих сегодня трехсторонних переговорах, а также мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.