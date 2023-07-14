Пятница, 14 Июля 2023 21:11

АрмИнфо. Перед офисом ООН в Ереване 14 июля прошла акция зажжения свечей в память о двух малолетних детях, погибших в Мартакертском районе Арцаха.

Среди организаторов акции экс-депутат парламента Армении София Овсепян. "Мы призываем ООН не проявлять равнодушия к правам детей в Армении и Арцахе. 30 000 детей в Арцахе постигнет та же участь в случае бездействия международных организаций, обязанных защищать права детей", - отметила Овсепян.

Напомним, что мать-одиночка из Арцаха Наира Нариманян, 7 июля, оставив двух малолетних детей (3 года и 6 лет) дома без присмотра в селе Агабекаландж, пешком отправилась в Мартакерт за получение продуктов питания по талонам. Из-за блокады и отсутствия транспорта ввиду отсутствия горючего, она отправилась в райцентр пешком. Дети, оставшиеся одни без попечения дома, проснувшись и не найдя мать, отправились на ее поиски. По дороге, устав они залезли в одну из припаркованных у дороги машин, и задохнулись в ней из-за высокой температуры на улице.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил МККК якобы в провозке контрабанды в Арцах, и под этим предлогом полностью заблокировал и так уже не действующий более полугода коридор. Добавим, что в МККК признали, что четверо наемных водителей без ведома Организации, везли с собой какие-то товары (сигареты, телефоны и т.д.), и контракт с ними был незамедлительно прерван. Таким образом, Азербайджан пытается задушить народ Арцаха, который с 12 декабря прошлого года находится в тотальной блокаде, лишенный газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества, которое в погоне за энергоресурсами позабыло о пропагандируемых им же универсальных правах человека.