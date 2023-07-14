Пятница, 14 Июля 2023 21:07

АрмИнфо. Комитет Сената США по международным отношениям подтвердил кандидатуру, выдвинутую президентом Джо Байденом на пост посла в Азербайджане, открыв путь для его вероятного утверждения полным составом Сената в ближайшие дни. Об этом сообщает TURAN ссылаясь на источник в Сенате США.

"Его кандидатура уже внесена в исполнительный календарь Сената", - сказал источник.

На слушаниях, 14 июня профессиональному дипломату Марку Либби были заданы вопросы о мирных переговорах по Нагорному Карабаху, правах человека и сотрудничестве в области безопасности между США и Азербайджаном.

В случае подтверждения, сказал Либби, он поддержит усилия Вашингтона в направлении содействия справедливому и устойчивому мирному соглашению. "Этот трагический конфликт оставил горькое наследие боли и недоверия", - добавил он. Однако подписание мирного соглашения, как выразился Либби, это только первый шаг. По словам Либби, мирное соглашение позволит Вашингтону и Баку вывести сотрудничество на новый уровень. "... Сотрудничество в области борьбы с терроризмом, безопасности границ, энергетической безопасности и безопасности на море служит национальным интересам и безопасности США. Если это будет подтверждено, я удвою наши усилия в этих областях", - добавил он.

"В случае подтверждения я обязуюсь вести уважительный, но очень откровенный диалог с широким кругом азербайджанских лидеров и граждан и настойчиво отстаивать эти ценности, права и свободы в Азербайджане и в регионе в целом", - пообещал Либби.