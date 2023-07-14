Пятница, 14 Июля 2023 20:18

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил председателю парламентской группы дружбы Португалия-Армения Натали Оливейра гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Арцахе из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, встреча состоялась в рамках официального визита Арарата Мирзояна в Португалию.

В этой связи была подчеркнута неприемлемость политики Азербайджана по решению проблем путем применения силы и угрозы применения силой. Стороны придали важность решению Международного суда от 22 февраля и 6 июля о незамедлительном разблокировании Лачинского коридора.

Согласно источнику, Мирзоян и Оливейра обсудили также вопросы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Параллельно с политическим диалогом была отмечена важность сотрудничества в экономической, торговой, образовательной, культурной сферах, а также перспективы расширения договорно- правового поля.

Собеседники подчеркнули роль парламентской дипломатии в продвижении двусторонней повестки, подчеркнув в этом контексте важность эффективного сотрудничества действующих в парламентах двух стран групп дружбы, взаимных визитов и реализации возможных инициатив.