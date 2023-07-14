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АрмИнфо. При посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) сегодня 11 больных вместе с сопровождающими из Республиканского медцентра Арцаха были перевезены в специализированные медучреждения Республики Армения.
Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах, 8 пациентов, которые в рамках государственного заказа, были направлены на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись обратно в Арцах.
Согласно источнику, в отделении неонатологии и реанимации медобъединения <Аревик> находятся 5 детей, 6 пациентов находятся в реанимационном отделении ЗАО <Республиканский медцентр>, 3-из коих в крайне тяжелом состоянии.
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|Армия обороны Арцаха сообщает об очередном нарушении режима прекращения огня
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|Госминистр Арцаха встретится с командованием российского миротворческого контингента
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|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Португалии о гуманитарном кризисе в Арцахе вследствие действий Азербайджана
|Вражеские силы открыли огонь в направлении завода, строящегося на иностранные инвестиции в Ерасхе
|В Азербайджане приостановили деятельность Anglo Asian Mining PLC
|Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции в Армении по случаю Дня взятия Бастилии
|Майкл Гюрджян удостоился награды <Мастер> за вклад в кинематограф в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в ноябре в Ереване
|Гурген Нерсисян: Армения, Россия и международное сообщество заняли роль наблюдателей
|Пашинян поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии и вновь пригласил в Армению
|Участники всенародного движения во имя спасения Арцаха направились к офису Красного Креста и месту дислокации российских миротворцев
|Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Макрону
|Враг обстрелял позиции Армии обороны Арцаха из минометов и гранатометов
|Глава МИД Азербайджана провел встречу с главой бакинского офиса МККК
|Гегам Степанян к международному сообществу: Безразличие равно соучастию!
|Осканян Пашиняну: У тебя нет ни моральных, ни юридических оснований игнорировать вопрос Арцаха
|Посол Армении рассказал грузинскому парламентарию о гумкризисе в Арцахе из-за действий Азербайджана
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|Армия обороны Арцаха опровергла еще одну вражескую дезинформацию
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС РА в направлении Джил и Паруйр Севак
|Госминистр Арцаха призвал армянство к всенародному движению во имя спасения Арцаха
|Жанна Андреасян: Для Академического города с учетом международного опыта планируется отдельное правовое регулирование
|Госминистр иностранных дел Германии встретился с Николом Пашиняном
|Президент Арцаха созвал заседание Совета безопасности
|Оппозиционер: Никаких позитивных ожиданий от встречи Мишель-Пашинян-Алиев 15 июля в Брюсселе быть не может - повестка исключительно азербайджанская
|Жанна Андреасян об изменении герба: Мы не отказываемся от своей истории
|Дипломаты из Армении и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Мирзоян: Тотальная осада Нагорного Карабаха оказывает разрушительное и необратимое воздействие на жизни людей
|Благодаря содействию МККК приграничное село Нрнадзор Сюникской области РА получил доступ к оросительной воде
|Выборы в Совет старейшин пройдут 17 сентября
|Захарова: Москва поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном
|В Армении будет открыто еще 4 общественных пляжа на берегу Севана
|Правительство до 2026 года сменит модель финансирования театров и концертных залов в Армении
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Секретарь Совбеза РА встретился с директором Нацразведки США
|Глава МИД Армении отправился в Лиссабон
|СМИД ЕС в ходе заседания 26 июня обсудил ситуацию с блокадой Кашатагского коридора и усугубляющийся гумкризис в Арцахе
|Эксперт: Россия утрачивает свою политическую эксклюзивность в армяно- азербайджанском урегулировании
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