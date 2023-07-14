Пятница, 14 Июля 2023 19:53

АрмИнфо. При посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) сегодня 11 больных вместе с сопровождающими из Республиканского медцентра Арцаха были перевезены в специализированные медучреждения Республики Армения.

Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах, 8 пациентов, которые в рамках государственного заказа, были направлены на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулись обратно в Арцах.

Согласно источнику, в отделении неонатологии и реанимации медобъединения <Аревик> находятся 5 детей, 6 пациентов находятся в реанимационном отделении ЗАО <Республиканский медцентр>, 3-из коих в крайне тяжелом состоянии.