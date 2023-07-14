Пятница, 14 Июля 2023 19:41

АрмИнфо.Ардшинбанк удостоился награды журнала Euromoney в номинации «За выдающиеся достижения» 2023 как «Лучший банк Армении». Это признание подтверждает исключительные результаты, инновационный подход и ведущее положение Ардшинбанка в банковской сфере Армении, а также его роль как крупнейшего поставщика финансовых и банковских услуг. Ежегодные премии Euromoney Awards вручаются за выдающиеся достижения и инновации в банковской сфере, отмечая банки, демонстрирующие значительный рост, ориентированность на клиента и стратегическое видение.

Артак Ананян, председатель правления Ардшинбанка, выразил признательность за эту престижную награду. В своей речи на церемонии награждения, состоявшейся в Лондоне, он подчеркнул постоянные усилия банка в предоставлении передовых банковских услуг, уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов и инвестициям в экономику Армении. «Для нас большая честь быть признанным международным журналом Euromoney лучшим банком Армении. Эта престижная награда является результатом работы и совместных усилий всей нашей команды. Мы постоянно стремимся предоставлять инновационные финансовые решения и строить доверительные отношения с нашими клиентами».

Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которая уже имеет рейтинги от трех ведущих мировых рейтинговых агентств (Moody's, Standard & Poor's и Fitch). Рейтинг банка равен рейтингу Республики Армения, что является наилучшим из возможных показателей для частной организации. Банк занимает лидирующие позиции на рынке по ряду основных финансовых показателей и является Банком №1 по

общим активам,

общим обязательствам,

текущими счетами и депозитам клиентов,

чистой прибыли.

Ардшинбанк предоставляет полный спектр услуг в области потребительского, малого и среднего бизнеса, а также корпоративного банкинга. Одним из стратегических проектов Банка является финансирование «зеленых» проектов, в том числе строительство 14 солнечных электростанций.

Журнал Euromoney был впервые опубликован в 1969 году для освещения появления международных рынков капитала. Сегодня Euromoney является одним из самых престижных журналов в финансовом мире. В дополнение к новостям, мнениям и взглядам, журнал составляет детальные рейтинги и награждает лучшие финансовые учреждения банковской отрасли.