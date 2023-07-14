Пятница, 14 Июля 2023 19:39

АрмИнфо. Уважаемые коллеги и друзья, сотрудники Комбината и жители этого прекрасного региона!

70 лет назад , в далеком 1952 году была заложена надежная основа для развития экономики Советской Республики Армения. Ваши соотечественники возводили гигант промышленной индустрии-Зангезурский медно-молибденовый комбинат, на долгие годы ставший основой промышленности и экономики страны и положительно повлиявший на развитие страны и жизнь многих поколений.

Вместе с комбинатом развивался и регион, менялась инфраструктура; строились образовательные, спортивные и медицинские учреждения.

Спустя 70 лет, невозможно представить регион и развитие страны без огромного вклада системообразующего предприятия.

Сегодня, флагман национальной индустрии продолжает работать и развиваться, успешно приняв все вызовы; уверенно занимает первые позиции налогоплательщика страны, обеспечивает работу для десятков тысяч граждан, выполняет важнейшую социальную роль для государства и общества.

И я искренне рад, что судьба мне дает возможность работать с Вами – прекрасным рабочим коллективом ЗММК!

Дорогие коллеги!

Нам предстоит выполнить большую работу.

В ближайшие годы в рамках стратегии развития и модернизации на комбинате планируется реализовать программу, направленную на увеличение объема производства и обеспечение роста производительности.

Само время ставит перед коллективом комбината, как и перед народом Армении, стратегически важные задачи, направленные на дальнейшее повышение конкурентоспособности национальной экономики. Нам предстоит решить такие чрезвычайно актуальные вопросы, как расширение минерально-сырьевой базы производства, производство высокотехнологичной и востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличение производительности и эффективности производства.

Уверен, что сплоченный, высокопрофессиональный коллектив комбината, его труженики, обладающие богатым опытом и мастерством, с честью справятся с выполнением этих программных задач.

Пользуясь случаем, хочу также поздравить работников горнорудной отрасли с профессиональным праздником и выразить благодарность за Ваш ежедневный кропотливый труд.

С юбилеем и с Днем горняка и металлурга, уважаемые коллеги!

Искренне желаю Вам, Вашим семьям, друзьям и коллегам плодотворной работы, крепкого здоровья и семейного счастья, мира и процветания этой благодатной и богатой солнечной земле.