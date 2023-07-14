Пятница, 14 Июля 2023 19:32

АрмИнфо. В рамках официального визита в Португалию министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Ассамблеи Португалии Аугушту Сантуш Силвой.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили вопросы, касающиеся развития политического диалога между Арменией и Португалией и расширения двусторонних отношений. Собеседники также обменялись мнениями по повестке партнерства Армения- ЕС. Они придали важность укреплению межпарламентских связей для развития армяно- португальского сотрудничества в различных сферах. Повестка встречи включала также вопросы региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян представил видение армянской стороны в вопросе установления мира в регионе и существующие вызовы в этой связи. Он обратил внимание председателя Ассамблеи Португалии на гуманитарный кризис, возникший в результате продолжающейся уже около 7 месяцев блокады Лачинского коридора Азербайджаном. В этом контексте глава МИД Армении назвал недопустимой политику азербайджанской стороны, направленную на создание невозможных для жизни условий и подвергание этнической чистке армян Нагорного Карабаха.

Арарат Мирзоян придал важность конкретным действиям международного сообщества для решения ситуации. В контексте усилий, направленных на достижение прочного мира, он подчеркнул необходимость решения вопроса с правами и безопасностью народа Нагорного Карабаха.