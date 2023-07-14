Пятница, 14 Июля 2023 19:15

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял делегацию ЮНИСЕФ (Фонд помощи детям ООН), возглавляемую представителем в Армении Кристин Вейганд.

Приветствуя гостей, вице-премьер высоко оценил роль Фонда в защите прав детей в Армении, решении проблем, связанных с улучшением их здоровья, образования и условий жизни.

В этой связи он подчеркнул важность более активного участия организации в Нагорном Карабахе с целью защиты прав всех детей в соответствии со своим мандатом и миссией, а также обеспечения особой защиты детей, оказавшихся в наиболее уязвимых ситуациях.

Хачатрян представил делегации ЮНИСЕФ гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате продолжающейся блокады со стороны Азербайджана, особо отметив тяжелые последствия для проживающих там около 30 тысяч детей.