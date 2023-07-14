Пятница, 14 Июля 2023 19:14

АрмИнфо. В результате блокады экономике Арцаха нанесен ущерб в 409 млн., что равносильно невыполнению 45% прогнозируемого годового показателя ВВП ($903 млн.). Об этом говорится в бюллетене правительства Арцаха.

Согласно источнику, 860 хозяйствующих субъектов (20,1% от общего числа) приостановили свою деятельность из-за невозможности работать в условиях блокады, а остальные хозяйствующие субъекты работают либо частично, либо при государственной поддержке.

Помимо этого, из-за блокады и нарушения жизненно важных инфраструктур около 11 тыс. человек потеряли вовсе работу и источник дохода (включая случаи временной занятости, поддерживаемой государством), что составляет более 50% работников частного сектора.

Данные предоставлены по положению на 215 день блокады.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года, в результате чего жители лишены газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня с.г. Азербайджан перекрыл движение и Международного комитета Красного Креста, который осуществлял гуманитарную миссию по транспортировке больных из Арцаха в Армению и поставке предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.