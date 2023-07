Пятница, 14 Июля 2023 18:33

АрмИнфо. Закрытие кинофестиваля <Золотой абрикос> в этом году пройдет в Доме кино и ознаменуется показом фильма Атома Эгояна <Календарь>, которому в этом году исполнилось 30 лет.

До показа картины Эгояна, инвестиционная компания Freedom Broker, которая выступает официальным партнером <Золотого абрикоса>, наградит специальным призом одного из лучших участников конкурсной программы короткометражных фильмов <Кориз> (Косточка), предоставив съемочной команде денежное вознаграждение в размере 1 млн. драмов для реализации следующего проекта.

Отметим, что кинофестиваль Золотой абрикос проходит в Ереване с 9 до 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). Кинофестиваль по традиции представляет публике конкурсные фильмы из разных стран мира, в том числе киноленты из Каннского, Берлинского, Венецианского и других кинофестивалей. В этом году в Армению в рамках кинофестиваля приехали обладатели 2-х Золотых пальмовых ветвей Каннского кинфестиваля братья Жан-Пьер и Люк Дарденны, обладатель <Золотого льва> Венецианского кинофестиваля японский режиссер, сценарист, актер Такеши Китано, лауреат Венецианского кинофестиваля, известный филиппинский режиссер Лав Диас, оскароносный продюсер Джереми Томас, португальский режиссер Петро Коста, казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, главный консультант Каннского кинофестиваля по постсоветскому региону Жоэль Шапрон и др.