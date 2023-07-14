Пятница, 14 Июля 2023 18:05

АрмИнфо. Председатель Сената Франции Жерар Ларше призвал ускорить поставки Францией оборонительного оружия Армении для обеспечения ее безопасности. Об этом он написал в совеем микроблоке в Твиттер.

"На встрече со Спикером Парламента Армении Аленом Симоняном в Сенате я подтвердил наше требование немедленного открытия Кашатагского (Лачинского) коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, и ускорения поставок Францией оборонительного оружия Армении для обеспечения ее безопасности", - написал Ларше.