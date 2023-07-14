Пятница, 14 Июля 2023 17:52

АрмИнфо. На основании заявления прокуратуры к имуществу второго президента РА Роберта Кочаряна и семи связанных с ним лиц была применена мера предварительного обеспечения иска.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, меры были применены согласно постановлению Антикоррупционного суда от 13.07.2023 на основании заявления Управления Генеральной прокуратуры по конфискации доходов, полученных незаконным путем.

"По предварительным результатам исследования незаконными и подлежащими конфискации признаны: 20 единиц недвижимости, в основном в зданиях, расположенных в административном районе Кентрон г. Ереван; 2 транспортных средства; участие в 18 армянских и иностранных юридических лицах; депозиты и ценные бумаги на сумму более 1,5 млн долларов США; около 10 млрд. драмов в виде кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам; около 22 млрд. драмов, что составляет сумму остатка средств незаконного происхождения, средств, переданных добросовестным третьим лицам и других израсходованных средств, которые не установлены", - сообщили в Генпрокуратуре РА.