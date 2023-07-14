Пятница, 14 Июля 2023 17:47

АрмИнфо. Отныне, принимая во внимание обоснованное требование нашего народа и наши дальнейшие шаги, российские миротворцы обязались ежедневно передавать информацию в Российскую Федерацию и обязались признать, что у них есть работа по немедленному урегулированию ситуации и ликвидации гуманитарного кризиса. Об этом сегодня, 14 июля, после встречи с командующим миротворческими силами РФ Александром Ленцовым сообщил участникам акции протеста государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян.

"Как уже договорились на площади Возрождения, жители Степанакерта возвращаются на площадь, чтобы продолжить там акцию протеста, а жители Аскерана устанавливают палатки у штаба российских миротворцев, чтобы держать зажженным "красный свет опасности"", - сказал Нерсисян, заявив о приверженности продолжить борьбу за то, чтобы отстояться свое право жить на своей земле. Он также заверил, что эта акция не направлена против какого-либо.

Добавим, что сегодня с раннего утра в Степанакерте проходит акция с требований разблокировать дорогу жизни, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Согласно организаторам, акция будет носить ежедневный характер, на фоне ухудшающего гуманитарного кризиса в республике.

А формулировка Нерсисяна "об обязательстве РМК информировать Москву о происходящем на местах", вызывает как минимум недоумение, так как российское оборонное ведомство в ежедневном режиме публикует информационный бюллетене о ситуации в Арцахе. Кроме того, в ходе еженедельных брифингов официального представителя МИД России Марии Захаровой также поднимается вопрос о ситуации в Арцахе. И ее ответы очевидным образом свидетельствуют, что Москва владеет информацией о ситуации на "земле".