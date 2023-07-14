Пятница, 14 Июля 2023 17:30

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил письма руководителям всех стран-членов Совета Безопасности ООН, Генеральному секретарю ООН, Действующему председателю ОБСЕ, председателю Европейского Совета, Генеральному секретарю Совета Европы, а также Премьер- министру Республики Армения, в которых содержится требование в соответствии с принятыми международными обязательствами предпринять срочные и действенные шаги по прекращению осуществляемой Азербайджаном незаконной и тотальной блокады Арцаха и пресечению скоординированных массовых преступлений и террора против народа Арцаха.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, в письмах наряду с изложением ожиданий Республики Арцах от каждого адресата представлена также текущая ситуация. Ниже приводится основная часть писем: <Я, как президент Республики Арцах (Нагорного Карабаха), от имени властей и народа Арцаха настоящим экстренным обращением оповещаю международное сообщество о создавшемся и углубляющемся кризисе безопасности и гуманитарной катастрофе в Арцахе, которая стремительно перерастает в бедствие. Эта ситуация сложилась в результате следующих преступных действий Азербайджана:

12 декабря 2022г. вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского (Кашатагского) коридора, соединяющего Арцах с Арменией и внешним миром, около 120 000 жителей Арцаха оказались в блокаде. Кроме того, около 30 000 граждан Республики Арцах лишились права вернуться на родину.

С этого времени гуманитарная транспортировка людей и грузов по Лачинскому коридору осуществляется исключительно Международным Комитетом Красного Креста и российскими миротворческим контингентом в очень ограниченном объеме и с периодическими срывами, а движение автотранспорта граждан Арцаха полностью запрещено.

С 9 января 2023 г. Азербайджан прервал подачу электроэнергии по единственной высоковольтной линии Армения-Арцах. В течение минувших 185 дней это стало причиной серьезнейших энергетических и гуманитарных проблем в Арцахе, ежедневных шестичасовых веерных отключений электричества, снижения потребления электроэнергии на 48% и привело к истощению местных систем производства и снабжения электроэнергией.

С 13 декабря 2022 года регулярно, а с 21 марта - почти непрерывно Азербайджан отключал подачу газа из Армении в Арцах по единственному газопроводу (148 дней подряд), тем самым усугубив энергетический и гуманитарный кризис:

23 апреля в Кашатагском (Лачинском) коридоре, на границе Арцаха с Арменией, Азербайджан незаконно разместил контрольно-пропускной пункт, тем самым официально и неприкрыто установив военный, жесткий и самовольный контроль над всеми передвижениями.

С 15 июня Азербайджан полностью заблокировал Кашатагский коридор, абсолютно запретив перевозку в обоих направлениях любых лиц и грузов (включая продукты питания, лекарства, предметы гигиены, топливо) даже Красному Кресту и миротворцам:

С 25 июня по 10 июля в очень ограниченном объеме была восстановлена транспортировка посредством Красного Креста в медицинские центры Армении больных с неотложными проблемами, а также ввоз в Арцах некоторых медикаментов, однако с 10 июля передвижение Красного Креста вновь было заблокировано.

В течение всего этого времени Азербайджан применял силу и угрозу силой против народа Арцаха с очевидными проявлениями этнической ненависти и терроризма, с неприкрытой целью этнических чисток.

Азербайджан, применяя силу и угрозу силой, регулярно препятствует проведению сельскохозяйственных работ на почти 10 000 гектарах земель, прилегающих к линии соприкосновения, что составляет значительную часть всех обрабатываемых угодий.

Вследствие прекращения с 15 июня поставок всех гуманитарных грузов и использования только внутренних резервов гуманитарная ситуация с каждым днем обостряется. В частности: ощущается острая нехватка продовольствия, и это в том случае, что до блокады около 90 % всех потребляемых продуктов питания импортировалось из Армении; ввиду острой нехватки топлива и других необходимых ресурсов не было выполнено около 70 % запланированных сельскохозяйственных работ, а в других отраслях экономики - еще больше; по этой же причине примерно на 50 % сократилось движение общественного транспорта, и почти полностью - личного; растущая нехватка медикаментов, предметов медицинского и гигиенического назначения и запрет на транспортировку больных в Армению создают вызывающую тревогу угрозу для жизни и здоровья людей; в условиях ежедневных отключений электроэнергии и дефицита топлива с большими сложностями и сбоями работает медицинское оборудование, что приводит к дополнительному снижению объема и качества оказываемых услуг.

Из-за нехватки необходимых продуктов питания и витаминов в первую очередь недоедают около 2000 беременных женщин и почти 30 000 детей. Ежедневные отключения электроэнергии, нехватка топлива и других предметов первой необходимости вызывают серьезные перебои в водоснабжении и в работе телекоммуникационной инфраструктуры во многих населенных пунктах. Из-за блокады и перебоев с подачей электроэнергии и газа около 12 000 человек стали безработными и лишились источника дохода, что составляет более 60 процентов людей, работающих в частном секторе.

Полная блокада Республики Арцах и ее изоляция от внешнего мира, осуществляемая с промежуточной целью насильственного подчинения народа Арцаха, усугубляет гуманитарный кризис и создает благоприятную почву для того, чтобы продолжающиеся преступления Азербайджана против человечности переросли в геноцид. Подобными шагами Азербайджан сознательно создает невыносимые условия жизни для народа Арцаха, добиваясь деарменизации Арцаха и уничтожения арцахского народа как такового.

Упомянутые и многие другие вопросы безопасности и проблемы гуманитарного характера представляют растущую угрозу физическому существованию народа Арцаха. Нынешняя ситуация взрывоопасна и в скором времени может вылиться в настоящую катастрофу не только для народа Арцаха, но и для всего региона. В сложившихся обстоятельствах с сожалением отмечаем, что Азербайджан умышленно не выполняет и продолжает нарушать положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, решение Европейского суда по правам человека от 21 декабря 2022 г., постановления Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, а также требования и призывы иных международных организаций и многочисленных государств. Более того, поощряемый безнаказанностью со стороны международного сообщества, Азербайджан последовательно развивал свои агрессивные и преступные действия"