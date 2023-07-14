Пятница, 14 Июля 2023 17:29

АрмИнфо. В преддверии 100-летия армянского кино, в рамках ХХ юбилейного кинофестиваля <Золотой абрикос> на площади Шарля Азнавура в Ереване состоится торжественная церемония открытия звезды основателя армянского кино Даниэля Дзнуни. Об этом сообщает пресс-служба организаторов кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Согласно источнику, инициаторами открытия звезды Дзнуни выступают Ассоциация кинокритиков и киножурналистов Армении и кинофестиваль <Золотой абрикос>.

Мероприятие состоится 15 июля, в 17:00, на площади Шарля Азнавура (по соседству с кинотеатром <Москва>) при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.