Пятница, 14 Июля 2023 16:26

АрмИнфо. Экс- секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян останется под арестом. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Баласаняна Рафаэль Мартиросян.

Он подчеркнул, что суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

Напомним, что сегодня стало известно о задержании Виталия Баласаняна по статье УК Арцаха о применении насилия в отношении представителя власти. <Виталий Баласанян арестован. На его теле много травм>, - сообщил утром Рафаэль Мартиросян.

В свою очередь экс-депутат, руководитель правозащитной организации "Безопасность и демократия" Наира Зограбян написала на своей странице в Facebook, что Служба национальной безопасности Арцаха около 40 минут обыскивала квартиру Баласаняна, после чего он и его сын были задержаны.