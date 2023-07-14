Пятница, 14 Июля 2023 16:20

АрмИнфо. Госминистр Арцаха Гурген Нерсисян встретится с командованием российского миротворческого контингента (РМК), дислоцированного в Арцахе. После встречи, как отметил госминистр, ее итоги будут представлены общественности.

Вместе с тем, он сообщил, что у места дислокации миротворцев архцахцы разобьют палатки и будут ждать выполнения предъявленных ими требований. <Я думаю, что с нашими социальными, бытовыми, продовольственными проблемами уже нет никакой разницы, будем ли мы здесь или в Степанакерте>, - сказал Нерсисян. Напомним, что сегодня с 09:00 на площади Возрождения в Степанакерте началось всенародное движение во имя спасения Арцаха. После выступлений официальных лиц на площади, собравшиеся направились к офису Международного комитета Красного Креста, после чего к месту дислокации российских миротворцев. Митинги будут проходить практически в ежедневном режиме. Отметим, что Арцах находится в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года, в результате чего лишен газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня с.г. Азербайджан перекрыл движение Международного комитета Красного Креста, который осуществлял гуманитарную миссию по транспортировке больных из Арцаха в Армению и поставке предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.