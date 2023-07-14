Пятница, 14 Июля 2023 15:08

АрмИнфо. Возможности расширения армяно- португальской повестки и углубления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, обсудили на встрече в Лиссабоне главы МИД Армении и Португалии Арарат Мирзоян и Жоао Гомиш Кравиньо.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники с удовлетворением констатировали активизацию двустороннего политического диалога в последние годы и подчеркнули важность проведения взаимных визитов на высоком уровне для сохранения позитивной динамики. Подчеркнута интенсивность прямых контактов на многосторонних площадках на сегодняшний день, а также значение регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Были указаны перспективы активизации торгово-экономических и деловых связей, инвестиционных программ, и выражена готовность предпринять шаги для более эффективной реализации имеющегося потенциала.

В качестве перспективных направлений сотрудничества были отмечены сферы высоких технологий, образования, туризма, возобновляемой энергетики, состоялся обмен мнениями о реализации совместных текущих и новых проектов.

Собеседники также акцентировали внимание на вопросах, касающихся многосторонней повестки дня. Они обсудили существующее сотрудничество в рамках партнерства РА-ЕС, а также международных структур.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Португалии обстоятельно обсудили международные и региональные вопросы. Арарат Мирзоян представил своему португальскому коллеге ситуацию на Южном Кавказе, последние события в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, серьезные вызовы безопасности и гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе.

Мирзоян подчеркнул, что незаконная блокировка Азербайджаном Кашатагского коридора более чем на 7 месяцев и углубление в результате этого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе не способствуют усилиям по установлению прочного мира. Глава МИД Армении также подчеркнул необходимость выполнения юридически обязывающих решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля о снятии блокады Нагорного Карабаха и предотвращении этнических чисток со стороны Азербайджана, подчеркнув необходимость четких действий со стороны международных акторов.

Мирзоян также подчеркнул важность отказа Баку от максималистских амбиций и риторики, агрессивных действий, а также решения вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

В МИД Армении также сообщили, что вчера на официальном ужине, организованном в честь визита министра иностранных дел РА, был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Был затронут вопрос партнерства Армения- Евросоюз, в частности постоянной поддержки ЕС в укреплении программы демократических реформ и институционального потенциала в Армении, а также миссии гражданского наблюдателя ЕС в РА. Подчеркнута важная роль последнего в укреплении стабильности на международной границе Армении и Азербайджана.