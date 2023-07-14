Пятница, 14 Июля 2023 15:05

АрмИнфо.Решением премьер-министра Азербайджана Али Асадова деятельность компании, эксплуатирующей золоторудное месторождение в селе Сёюдлю Гядабейского района временно приостановлена.

Вопрос о ее возобновлении будет решаться после проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду, которую проведен приглашенная правительством международная компания.

13 июля состоялось у премьер-министра Али Асадова состоялось второе заседание созданной правительством комиссии для расследования ситуации в селе Союдлу Гядабейского района в связи с деятельностью золоторудного предприятия.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Азербайджана, председатель Комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подробно проинформировал о результатах мониторингов на месте сброса отходов с рудника и прилегающих к нему территориях в селе Союдлу.

Асадов назвал "серьезным просчетом" то, что Минэкологии с 2018 года не проводило мониторинг на территории деятельности компании, эксплуатирующей месторождение, и не осуществило функции государственного контроля.

Премьер-министр дал Минэкологии и МЧС поручения "серьезно расследовать и устранить просчеты, связанные с тем, что в различные годы на хранилище отходов трижды без согласования с органами исполнительной власти велись строительные работы".

На заседании было отмечено, что определена и приглашена международная компания с целью проведения экологического и геологического аудита предприятия. В ближайшие дни ожидается прибытие ее представителей в Азербайджан и начало их деятельности. Эта компания проведет оценку, связанную с окружающей средой, вопросами безопасности и здоровья.

В ходе заседания премьер-министр дал поручения, касающиеся ужесточения мониторингов и их регулярного проведения. С учетом возникшей в Союдлу угрозы природе, здоровью людей глава правительства принял решение о временном прекращении работы компании.

Вопрос о возобновлении деятельности компании будет решаться в соответствии с результатами оценки, проведенной привлеченной международной компанией, и выполнением ее рекомендаций. Премьер-министр подчеркнул, что функционирующая на территории компания в предстоящий период должна обеспечить применение в производстве современной техники и новых технологий.

Предприятию следует устранить все выявленные просчеты, построить свою деятельность согласно требованиям соответствующего законодательства, в том числе выполнить социальные обязательства перед работниками, отметил Асадов. Премьер-министр поручил членам Комиссии в ближайшие дни еще раз посетить село Союдлу, отметил необходимость продолжения серьезного расследования обращений жителей села.

Золоторудное месторождение Сёюдлю эксплуатируется компанией Anglo Asian Mining PLC, которая зарегистрирована в Великобритании при участии гражданина США Реза Вазири, собственника RV Investments Group Services LLC. В 1997 году правительство Азербайджана заключило контракт с RV Investments Group Services LLC о предоставлении прав на разработку ряда рудных месторождений, в том числе в селе Cёюдлю.

Примечательно, что эта же компания через власти Азербайджана пытается получить доступ для разработки двух рудников на территории Арцаха.