Пятница, 14 Июля 2023 15:04

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции в Армении по случаю Национального праздника страны - Дня взятия Бастилии.

Как сообщает пре-сслужба главы РА, президент поздравил посла Анн Луйо и от ее имени дружественный народ Франции, пожелав успехов и всего наилучшего.

"Я также хочу поблагодарить правительство Франции и лично президента Франции Эмманюэля Макрона за поддержку, которую Франция оказывает нашей стране в это трудное время, полное для нас вызовов", - отметил Ваагн Хачатурян.