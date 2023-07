Пятница, 14 Июля 2023 15:03

АрмИнфо. Американский актер, режиссер армянского происхождения Майкл Гюрджян удостоился награды <Мастер> за большой вклад в кинематограф в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Награду Гюрджяну вручил губернатор Армавирской области Эдвард Ованнисян в ходе мероприятия на винодельне Aratashen winery с участием почетных гостей фестиваля, участников и организаторов.

По этому случаю, Майкл Гюрджян посадил именной саженец рядом с посаженными в прошлом году гостями <Золотого абрикоса> саженцами деревьев.

Выступив с приветственной речью, соучредитель кинофестиваля Арутюн Хачатрян напомнил прошлогоднюю церемонию посадки деревьев, с радостью заявив, что она носит непрерывный характер.

В ходе мероприятия состоялась презентация книги киноведа, заслуженного деятеля искусств Армянской ССР и РФ, многолетнего участника и друга кинофестиваля Армена Медведева. Вечер завершился выступлением этнографического ансамбля <Карин> под руководством Гагика Гиносяна.

Отметим, что кинофестиваль Золотой абрикос проходит в Ереване с 9 до 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). Кинофестиваль по традиции представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, в том числе киноленты из Каннского, Берлинского, Венецианского и других кинофестивалей.

В этом году в Армению в рамках кинофестиваля приехали обладатели 2 Золотых пальмовых ветвей Каннского фестиваля братья Жан-Пьер и Люк Дарденны, обладатель <Золотого льва> Венецианского кинофестиваля японский режиссер, сценарист, актер Такеши Китано, лауреат Венецианского кинофестиваля, известный филиппинский режиссер Лав Диас, оскароносный продюсер Джереми Томас, португальский режиссер Петро Коста, казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, главный консультант Каннского кинофестиваля по постсоветскому региону Жоэль Шапрон и др.

Основные площадки фестиваля - кинотеатр <Москва> и Дом кино, традиционные рандеву пройдут в AGBU.