Пятница, 14 Июля 2023 14:00

АрмИнфо. Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ пройдет в ноябре в Ереване. Как сообщил на брифинге в парламенте председатель Постоянной комиссии по внешним связям НС РА, глава делегации Армении в ПА ОБСЕ, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян, соответствующее решение было принято в Ванкувере на ежегодной сессии ПA ОБСЕ.

По его слова, Армения впервые примет у себя одну из основных сессий ПА ОБСЕ, одной крупнейшей региональной парламентской площадкой, в которую входит 57 государств- членов.

"Это также первый случай в истории Армении, когда депутат НС РА занимает должность в одном из выборных органов. Важно то, что эти должностные лица одновременно становятся членами бюро, которое является основным органом, принимающим решения", - сообщил Ханданян, который в Ванкувере был избран заместителем председателя Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи.

В тоже время на просьбу дать оценку митингу, который сегодня проходит в Арцахе и разворачивающемуся там гумкризису, депутат от правящей силы "Гражданский договор" заверил, что для защиты прав и обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха, Степанакерт должен начать вести переговоры с Баку.

Он заверил, что армянская сторона поднимает вопрос на встречах с международными партнерами и у них "есть понимание того, что настало время адресных действий".

"Тем не менее, наша позиция неизменна. В частности, в том, что касается защиты прав армян Нагорного Карабаха и обеспечения их безопасности. Однако необходим диалог между Степанакертом и Баку. Вопрос следует обсуждать именно в этом ракурсе, чтобы он получил международный резонанс", - считает он.

Ханданян добавил, что в Ереване и в Степанакерте должны добиваться решений, за которыми последуют конкретные шаги и действия. Таковым может быть, к примеру, широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе. Это, по мнению главы комиссии, вполне может гарантировать защиту прав и безопасности населения Арцаха.