Пятница, 14 Июля 2023 12:59

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону по случаю Национального праздника страны, в котором подтвердил свое приглашение посетить Армению с госвизитом.

В послании, послании Пашинян от имени армянского народа и от себя лично сердечно поздравил Макрона и братский народ Франции с Днем взятия Бастилии.

"Более двух столетий назад, 14 июля 1789 года, сплотившись вокруг высоких идей верховенства ценностей свободы, равенства и братства, французы зафиксировали на страницах мировой историографии победу народной воли и Декларацией прав человека и гражданина наметили путь фундаментальных свобод и демократии для современного мира.

Исповедуемые Францией высокие ценности общечеловеческого значения стали также источником вдохновения для многих армян, нашедших убежище в Вашей стране и переживших Геноцид армян. Пожертвовавший своей жизнью во имя Франции и ее свободы, во имя защиты общечеловеческих ценностей, Мисак Манушян наилучшим образом олицетворяет благодарное отношение армянского народа к Франции и ее праведному стремлению к борьбе за свободу.

Пользуясь случаем, выражаю Вам благодарность за Ваше историческое решение о переносе останков героя Движения сопротивления Мисака Манушяна в Пантеон. Это величайшая честь для всего армянского народа, так как Манушян и его соратники стали символом неукротимой борьбы Франции на пути к победе над тиранией.

Армения высоко ценит сложившиеся между нашими двумя государствами привилегированные отношения, наглядной демонстрацией которых являются тесный политический диалог на высоком уровне и динамично развивающееся сотрудничество во всех сферах.

Мы благодарны за Ваши значительные и постоянные усилия в процессе справедливого и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и Вашу важную поддержку в решении стоящих перед Арменией вызовов безопасности. Мы особенно ценим внимание и усилия Франции в деле защиты находящегося под угрозой исчезновения культурно­исторического наследия Нагорного Карабаха.

Еще раз поздравляю Вас с Национальным праздником Французской Республики, желаю Вам успехов в Вашей важной миссии и подтверждаю свое приглашение в ближайшем будущем принять Вас в Армении с государственным визитом", - говорится в послании Пашиняна.