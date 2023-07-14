Пятница, 14 Июля 2023 12:38

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание французскому лидеру Эмманюэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в послании Хачатуряна, в частности, говорится:

"Заложенные французским народом 14 июля 1789 г. идеи свободы, равенства и братства стали общечеловеческими ценностями, что вдохновило армянский народ идти вперед по пути демократии и верховенства прав.

Постоянно расширяющиеся особые отношения и эффективное сотрудничество между Арменией и Францией на двусторонней и многосторонней площадках опираются на приверженности этим ценностям и многовековой крепкой дружбе, объединяющей наши народы.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за исключительную солидарность, проявленную французским обществом армянскому народу, и за то, что всегда были рядом с нами в этот трудный период, полный вызовов для нашей родины и народа.

Армения высоко ценит Вашу личную приверженность и последовательные усилия, направленные на справедливое решение нагорно-карабахской проблемы, обеспечение права армянского народа на безопасную и достойную жизнь на своей исторической родине, установление мира в нашем регионе".