Пятница, 14 Июля 2023 10:43

АрмИнфо. Я предлагал действующей власти Армении за три месяца не решить нагорно-карабахский конфликт, а изменить переговорную логику в переговорах с Азербайджаном, сделать ее проармняской. Об этом заявил в своем видео-обращении бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, касаясь заявлений действующих властей РА о том, что у него было 10 лет, чтобы решить конфликт, однако, он этого не сделала.

"Я продолжу говорить о моем предложении властям Армении, внести перелом в армяно- азербайджанских переговорах. Я бы хотел ответить на критику, которая стала звучать в мой адрес, после озвученных мной предложений властям. Она касается того, что если Осканян мог решить этот вопрос за три месяца, то почему же не сделал за 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении. Мое предложение касалось не решения конфликта. Я предложил в короткие сроки внести перелом в переговорную логику, расширить ее повестку, поменять логику и внести проармняские предложения, что я и сделал в бытность своего пребывания на посту", - подчеркнул Осканян.

Он напомнил, что в бытность нахождения во главе внешнеполитического ведомства, ему удалось поменять нарратив в переговорном процессе, перейдя от Лиссабонской логики, - где более 50 стран ОБСЕ заявили, в 1996 году, что карабахский вопрос должен решаться в логике территориальной целостности Азербайджана, - к тому, что страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что окончательный и наилучший путь решения конфликта должен опираться на право народа Арцаха на самоопределение.

"Одним словом, в окончательном документе было зафиксировано право народа Арцах на самоопределение. Таким образом, был изменен нарратив переговоров, который сохранялся до пребывания у власти третьего президента РА", - подчеркнул он, добавим, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян распылил все эти достижения, своей некомпетентностью.

"И теперь, из-за действий Пашиняна, все стали в мыслях считать Арцах азербайджанским. Однако, я продолжаю утверждать, что этот нарратив возможно изменить, если у Пашиняна будет такое желание", - сказал дипломат.

Вместе с тем Осканян подчеркнул, что он противопоставляется не внешней политике Пашиняна, так как ее выстраивание - его прерогатива.

"Но, вопрос Нагорного Карабаха - это не обычный внешнеполитический вопрос, это вообще не внешнеполитический вопрос. Это общенациональный, экзистенциальный вопрос для нашего народа. Ты даришь Арцах Азербайджану, ты сдаешь Родину, наши исторические земли. Ты не можешь игнорировать этот вопрос, игнорировать советы. У тебя нет ни моральных, ни юридических оснований игнорировать этот вопрос.

Более 90% населения Армении против вхождения Арцаха в состав Азербайджана в любом статусе, поэтому у тебя нет морального права подписывать такой документ. Подписав этот документ, ты проигнорируешь решение Верховного Совета от 1991 года, противопоставив себя Конституции. Это противоречит также положениям пятилетнего плана твоего правительства. Ты объясняешь это подписание тем, что у тебя нет альтернативы, ты спасаешь Армению якобы. Поэтому когда тебе говорят, что альтернатива есть, ты должен слушать и попытаться вместе решить эту проблему", - отметил Осканян.

В преддверии запланированной в Брюсселе трехсторонней встречи Пашинян-Алиев- Мишель, Осканян сделал Пашиняну очень конкретное предложение. По его словам, есть возможность изменить переговорную логику в Брюсселе.

"До отправки в Брюссель ты можешь выступить с заявлением или в самом начале переговоров заявить следующее: "Вопреки тому, что в Праге я подписал заявление о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Арцах, со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию, а также с учетом того, что декларация является многосторонним документом, а не договором между двумя странами, фактор признания территориальной целостности, содержащийся в декларации, не может служить прочным основанием того, чтобы считать, что Армения уже признала территориальную целостность Азербайджана, включая Арцах".

Далее ты можешь заявить: "Я придерживаюсь той же точки зрения, что готов признать территориальную целостность Азербайджана, если переговоры пройдут таким образом, что будет создана основа для справедливого и прочного мира между нашими двумя народами. Поэтому предлагаю обязательно включить в нашу переговорную повестку тот факт, что Арцах в советский период имел статус автономной области. Предлагаю включить и это обстоятельство".

Шарль Мишель как бывший премьер-министр страны (Бельгии), в которой все государственное устройство основано на равноправии разных общин, прекрасно это поймет. Выдвижение этой повестки существенно изменит переговорную логику и будет более проармянским, а сегодняшняя повестка не может привести ни к чему хорошему. У тебя есть шанс изменить эту повестку", - добавил бывший глава МИД Армении.