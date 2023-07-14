Пятница, 14 Июля 2023 10:03

АрмИнфо. Посол РА в Грузии Ашот Смбатян и председатель Комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили в ходе встречи 13 июля обсудили ряд вопросов, касающихся отношений Армении и Грузии с ЕС.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Грузии, Была подчеркнута важность активизации сотрудничества профильных комиссий парламентов двух стран, с целью обмена накопленным опытом и информацией относительно взаимодействия с ЕС и совершенствования соответствующей законодательной базы.

Посол РА представил чрезвычайный гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора.