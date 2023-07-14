Пятница, 14 Июля 2023 09:59

АрмИнфо. Задержаны Герой Арцаха, экс- секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян и его сын. Об этом сообщил Адвокат Рафаэль Мартиросян.

Мартиросян сообщил, что взял на себя защиту прав и законных интересов Героя Арцаха Виталия Баласаняна. "Виталий Баласанян арестован. На его теле много травм", - сообщил он, добавив, что Баласанян задержан по статье УК Арцаха о применении насилия в отношении представителя власти.

В свою очередь экс-депутат, руководитель правозащитной организации "Безопасность и демократия" Наира Зограбян написала на своей странице в Facebook, что Служба национальной безопасности Арцаха около 40 минут обыскивала квартиру Баласаняна, после чего он и его сын были задержаны.