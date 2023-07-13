Четверг, 13 Июля 2023 20:59

АрмИнфо. Университеты и научно-исследовательские организации Армении будут укрепнены по 6 основным направлениям. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в ходе раборчего совещания в правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Первое направление, по ее словам, будет классическое. <Так называемый, классический университет, который должен включать в себя в основном фундаментальные науки в социальной и гуманитарной областях>, - сказала Андреасян, заметив, что последний не будет функционаировать на территории Академического города. Второе направление - медицинское, охватывающее области медицины и наук о жизни, которое также будет действовать вне территории Академгородка.

По оставшимся 4 направлениям ВУЗы будут работать на территории Академического города. По словам Жанны Андреасян, речь идет о следующих направлениях: технологии, искусство, область образовательных и смежных наук и правоохранительный сектор.

<Академгородок должен соответствовать требованиям, чтобы стать средой, гарантирующей современные исследования, инновационную деятельность, где университетское образование будет неотделимо от научных исследований>, - сказала министр, заметив, что <городок> должен обеспечить также возможность коммерциализации полученных знаний.

Участники совещания обсудили также вопросы, связаннеы с расположением Академического города, процесс проектных работ с немецкой компанией GMP, инфраструктурные и другие вопросы.

Для осуществления и дальнейшего функционирования данной программы был сформирован фонд <Академический город>, который будет выступать в качестве основного агента ее реализации. Также планируется отдельное правовое регулирование Академгородка с учетом международного опыта.