Четверг, 13 Июля 2023 19:43

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял госминистра иностранных дел Гемании Тобиаса Линднера.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, ситуацию с безопасностью в регионе, углубление гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и коснулись необходимых шагов для его преодоления.

В эом контексте Никол Пашинян придал важность действенной поддержке международного сообщества в выполнении Азербайджаном решения Международного суда о разблокировании Лачинского коридора.

<Ваш визит является хорошей возможностью, чтобы обсудить как армяно-немецкие отношения, так и вопросы регионального значения>, - скахал премьер. Он придал важность развитию сотрудничества с Германией в различных сферах, в том числе в контексте эффективного продивжения повестки деморкратических реформ.

В свою очередь госминистр иностранных дел Германии подчеркнул готовность правительства своей страны к углублению сотрудничества с Арменией по различным направлениям, а также к дальнейшему содействию в процессе осуществления демократических реформ.