Четверг, 13 Июля 2023 19:15

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал заседание Совета безопасности Республики Арцах, в ходе которого были обсуждены меры по преодолению последствий полной блокады Арцаха. Об этом сообщает главное информационное управление главы государства.

Согласно источнику, президент Арутюнян отметил, что усилия, предпринимаемые во внешнеполитической сфере, и призывы различных международных структур и государств относительно снятия блокады коридора между Арцахом и Арменией не дали положительных результатов не только в деле снятия блокады Арцаха, но и в вопросе сдерживания амбиций Азербайджана. В этом контексте, глава государства подчеркнул необходимость более активной и целенаправленной работы.

Исходя из ситуации, он дал ряд поручений относительно перераспределения имеющихся ресурсов с целью обеспечения жизнедеятельности республики, решения проблем внутренней и внешней безопасности.

Напомним, что Арцах находится в азербайджанской тотальной блокаде с 12 декабря 2022 года, в результате чего лишен газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.