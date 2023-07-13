Четверг, 13 Июля 2023 17:57

АрмИнфо. Заявлявший в 2018-ом году о необходимости усадить Арцах за стол переговоров и обещавший в 2021-ом году борьбу за право Арцаха на самоопределение Никол Пашинян сейчас признает Арцах частью Азербайджана. Он готов сдать также территории Армении (часть их он уже сдал). Об этом на своей странице в Facebook написал депутат оппозиционной фракции "Айастан" (Армения), координарор движения "Мать Армения!" Андраник Теванян

"Что касается переговорного стола, то за ним нет не только Арцаха, но и Армении. Армения сейчас на столе переговоров. Пашинян обсуждает с Алиевым предстоящие сдачи, и внутри нашей страны стремится завернуть их в ложные лозунги о "мире"", - считает депутат.

По его словам, обсуждая на конкурирующих геополитических площадках (российской и западной) тему армяно-азербайджанских отношений, действующие власти Армении фиксируют лишь поражения и создают широкие возможности для Азербайджана.

"В промежутке между конкуренцией Москвы и Вашингтона Алиев сформировал широкие возможности для торга с обеими сторонами, так как Пашинян, в рамках плана "Карабах - это Азербайджан и точка", находится у него в кармане.

Никаких позитивных ожиданий от встречи Мишель-Пашинян-Алиев 15 июля в Брюсселе быть не может, она пойдет только во вред, так как повестка исключительно азербайджанская", - считает Теванян.

При этом он выразил убеждение, что смена переговаривающегося от имени РА и обеспечение безопасности Армении - единственная повестка, которая может считаться легитимной, поскольку Никол Пашинян и проводимая им политика нелегитимны.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства сообщил, что 15 июля, в Брюсселе проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Европейского совета.