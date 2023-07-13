Четверг, 13 Июля 2023 17:11

АрмИнфо. Вопросы двусторонней повестки дня обсудили в ходе встречи 12 июля замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе о расширении торгово-экономического сотрудничества.

Собеседники отметили, что частые двусторонние визиты на высшем уровне свидетельствуют о динамичном развитии отношений между Арменией и Германией и высоком уровне политического диалога.

Линднеру был представлен процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, ситуация с безопасностью в регионе и усилия, предпринимаемые Арменией в направлении установления мира. Были затронуты вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, подчеркнута необходимость устранения незаконного блокирования Кашатагского (Лачинского) коридора, агрессивной риторики Азербайджана и угрозы применения силы.

Добавим, что днями ранее Линдер находился с визитом в Азербайджане.