Четверг, 13 Июля 2023 16:41

АрмИнфо. Москва поддерживает любое конструктивное посредничество, которое ведет к миру между Баку и Ереваном. Об этом завила представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер- министром Николом Пашиняном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе, которая запланирована на 15 июля.

По ее словам, делать какие-либо выводы преждевременно. "Мы поддерживаем любое конструктивное посредничество, которое ведет к достижению устойчивого мира. Поэтому надо делать выводы по результатам [встречи]", - сказала Захарова в ответ на вопрос NEWS.ru.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства сообщил, что 15 июля, в Брюсселе проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Европейского совета.