Четверг, 13 Июля 2023 16:27

АрмИнфо. В Армении будет открыто еще 4 общественных пляжа на берегу Севана. Данное решение было принято на заседании правительства 13 июля. Как ранее сообщалось, пляжи будут действовать близ общин Лчап, Шогакат, Гавар и Мартуни.

Таким образом, общее число общественных пляжей в Армении достигнет

12.

Представляя законопроект, министр охраны окружающей среды Армении Акоп Симидян напомнил, что ранее, по решению правительства, на берегу Севана уже было создано 8 пляжей, из коих 7 - обслуживают, прошедшие тендерный процесс, компании, из них 3 - уже действуют, а по оставшимся 4-м ведутся соответствующие работы. <Надеемся, что по 2-м из них успеем завершить работы до конца года>, - сказал министр.