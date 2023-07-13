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АрмИнфо. Для стимулирования генерации собственных доходов театральными и концертными организациями Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении предложило сменить модель госфинансирования последних.
В ходе заседания правительства 13 июля министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян представила законопроект, согласно которому объем финансирования государства будет равен кратному размеру прогнозируемых культурными учреждениями собственных доходов.
Средства, по ее словам, будут направлены на повышение заработных плат сотрудников, постановку новых представлений, гастрольную деятельность, и другие необходимые капитальные расходы.
В качестве пилота данная инициатива в этом году будет апробирована в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна. Министр рассказал, что на 2023 год Театр оперы и балета прогнозирует собственные доходы на уровне 841 млн. драмов, что значит, что со стороны государства объем финансирования Театра составит 1.68 млрд. драмов.
Данная модель финансирования будет внедрена для всех театрально-концертных организаций до 2026 года.
Отметим, что правительство одобрила данный законопроект.-
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|В Армении будет открыто еще 4 общественных пляжа на берегу Севана
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|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Секретарь Совбеза РА встретился с директором Нацразведки США
|Глава МИД Армении отправился в Лиссабон
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|Госдеп: Армения и Азербайджан на последних переговорах сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными
|Блинкен в разговоре с Алиевым подчеркнул необходимость свободного транзита коммерческого, гуманитарного и частного транспорта через Кашатагский коридор
|Оппозиционер: Страны, взявшие на себя статус посредника, либо игнорируют развернувшуюся вокруг Арцаха катастрофу либо способствуют азербайджанизации НКР
|Пьетро Паролин на встрече с Пашиняном выразил готовность Святого Престола способствовать установлению мира и стабильности в регионе
|Анн Луйо приняла участие в патрулировании границы в направлении Ерасха, проводимой гражданской миссией ЕС в РА
|Секретарь Совбеза РА провел переговоры с замсекретаря по ядерной энергетике Департамента энергетики США
|Враг обстрелял позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржа
|МО РФ: Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Арцаха
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
|Генеральный прокурор Армении провела встречу с руководителем отдела по правам человека Гендиректората по правам человека и верховенства права СЕ
|Степанакерт: Срыв гумопераций МККК в сочетании с тотальной блокадой - очередное проявление геноцидальных намерений Азербайджана в отношении народа Арцаха
|Каролин Гегинат: Армения занимает 22 место в мире по уровню загрязнения атмосферного воздуха
|МИД РА: Очередная встреча комиссии по делимитации госграницы прошла на участке границы Тавуш-Газах
|Посольство США выразило обеспокоенность ухудшающейся гумситуацией вокруг Арцаха
|Враг обстрелял позиции ВС Армении в направлении Ишханасара
|Омбудсмен НКР: Международное сообщество ждёт, когда погибнут тысячи людей в Арцахе, чтобы затем лицемерно выразить своё сожаление
|Блинкен прокомментировал свой разговор с Пашиняном
|На границе между Арменией и Азербайджаном состоялась 4-ая встреча Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности
|Французские парламентарии готовят проармянские инициативы
|Армения и Индия обсудили возможности развития межвузовского сотрудничества
|В результате вражеской провокации ранение получил еще один военнослужащий ВС РА
|МИД Армении: В Арцахе растет смертность на фоне азербайджанской блокады
|Никол Пашинян позвонил Шавкату Мирзиёеву
|Секретарь Совбеза РА: Возможно, саммит на высшем уровне между лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе состоится раньше запланированного
|Один из выдающихся дирижеров современности Густаво Дудамель в следующем году может выступить в Армении
|Секретарь Совбеза рассказал о целях визита в США, позиции Еревана по процессам вокруг Арцаха, и сотрудничеству с Вашингтоном и Москвой в ядерной сфере
|Вице-мэр Еревана и Посол Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Брюно Ретайо: Сегодня под угрозой находится не только народ Нагорного Карабаха, но и народ Армении
|Армения и Индия обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Спикер парламента Армении на встрече с французскими законодателями коснулся тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Армен Григорян провел переговоры с Лорой Купер в США
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|В результате вражеской провокации ранен военнослужащий ВС Армении
|Безвременно ушел из жизни начальник отдела Евразийского региона МИД РА Давид Вирабян
|МИД Армении призвал Совбез ООН обеспечить незамедлительное выполнение Азербайджаном решения Международного суда по Кашатагскому коридору
|Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном
|Акоп Аршакян представил индийской делегации ситуацию в Нагорном Карабахе в условиях азербайджанской блокады
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