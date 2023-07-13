Четверг, 13 Июля 2023 16:22

АрмИнфо. Для стимулирования генерации собственных доходов театральными и концертными организациями Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении предложило сменить модель госфинансирования последних.

В ходе заседания правительства 13 июля министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян представила законопроект, согласно которому объем финансирования государства будет равен кратному размеру прогнозируемых культурными учреждениями собственных доходов.

Средства, по ее словам, будут направлены на повышение заработных плат сотрудников, постановку новых представлений, гастрольную деятельность, и другие необходимые капитальные расходы.

В качестве пилота данная инициатива в этом году будет апробирована в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна. Министр рассказал, что на 2023 год Театр оперы и балета прогнозирует собственные доходы на уровне 841 млн. драмов, что значит, что со стороны государства объем финансирования Театра составит 1.68 млрд. драмов.

Данная модель финансирования будет внедрена для всех театрально-концертных организаций до 2026 года.

Отметим, что правительство одобрила данный законопроект.-