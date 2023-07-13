Четверг, 13 Июля 2023 16:03

АрмИнфо. Совета министров иностранных дел ЕС в ходе заседания 26 июня обсудил ситуацию с блокадой Кашатагского (Лачинcкого коридора) и усугубляющийся гуманитарный кризис в Арцахе.

Как сообщает пресс-служба Федерации армянских организаций Нидерландов, об этом стало известно из письма главы МИД Великобритании Вопке Хукстра парламенту страны, в котором он раскрыл подробности состоявшегося 26 июня заседания СМИД ЕС.

"В связи с этим верховный представитель ЕС Джозеф Боррель проинформировал министров иностранных дел стран ЕС о том, что Азербайджан полностью заблокировал коридор, что грозит углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

По словам министра иностранных дел, он от имени Нидерландов выразил глубокую обеспокоенность блокадой и призвал ЕС продолжить переговоры с Азербайджаном для выполнения решения Международного суда и обеспечения свободного передвижения людей и товаров через коридор.

Боррель подчеркнул, что призвал Азербайджан снять блокаду, а председатель Совета ЕС планирует в июле провести переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Все государства-члены ЕС единогласно поддержали президента Совета ЕС в его усилиях по достижению мирного соглашения", - приводит словам Хукстра Федерация армянских организаций Нидерландов.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства сообщил, что 15 июля, в Брюсселе проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Европейского совета.