Четверг, 13 Июля 2023 15:45

АрмИнфо. Нужно осознавать, что Россия утрачивает свою политическую эксклюзивность в армяно-азербайджанском урегулировании. Подобного мнения придерживается ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, политолог Сергей Маркедонов.

Российский политолог выразил убеждение, что тезисы секретарь Совбеза РА Армена Григоряна в интервью 11 июля - повод задуматься о роли России в армяно- азербайджанском урегулировании.

Эксперт констатировал, что саммит НАТО в Вильнюсе "съел" всю международную информационную повестку. Однако, по его словам, каким бы важным ни был форум в столице Литвы, другие события также требуют к себе серьезного внимания.

В этом ключе Маркедонов напомнил, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта уже многие годы рассматривается как полная безнадега.

"И всякие попытки найти некие развязки вызывают разве что кратковременный интерес. Пара дней завышенных ожиданий, потом снова безнадежная рутина или рутинная безнадега.

Между тем, пространное интервью секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна армянской редакции "Голоса Америки" от 11 июля стоит того, чтобы задуматься и не проходить мимо", - убежден он.

Во-первых, продолжил эксперт, Григорян - один из ключевых переговорщиков в процессе урегулирования конфликта с Азербайджаном.

"Значит, не просто знает инсайды, он их формирует. Во- вторых, секретарь Совбеза - фигура публично активная, многие установки армянской власти он в нужный для нее момент доносит до широкой общественности. Поэтому внимаем!

Ключевые идеи Григоряна: переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, намеченные на 21 июля, могут состоятся раньше; Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе не оправдывает ожиданий; проблема карабахских армян - это не про территории, а про гражданские права (по факту в азербайджанском государстве); отношения с США для Армении особо важны, их надо всячески укреплять и развивать", - обратил внимание политолог.

Маркедонов полагает, что спешить с выводами не стоит. Однако, по его словам, тот политико-дипломатический дизайн, который представил Григорян, свидетельствует: рамочное соглашение при посредничестве Запада ближе, чем ранее.

"Это не про урегулирование конфликта в содержательном плане, это - про "упаковку", которую элиты Армении и Азербайджана смогут более или менее успешно "продать" на внутреннем рынке. Для России сия новость не очень хороша. Можно, конечно, винить во всем прозападных политиков Армении, и такой критический пафос будет в чем- то оправдан. Кто- то вспомнит (и справедливо) занятость России Украиной. Но объективности ради стоит упомянуть и нашу работу с Кавказом по "остаточному принципу" ( не с 2022 года, а гораздо раньше), и наши прорехи в информационной работе ("молчанку" там, где надо было голос надрывать). Словом, комплексная проблема. Армения, предпочтя США России может потерять больше, чем приобрести. Однако, для нас это не станет хорошим утешением", - выразил убеждение Маркедонов.

При этом он призвал не надо впадать в истерики и кричать "караул"! "Но осознавать, что Россия утрачивает (и день ото дня все сильнее) свою политическую эксклюзивность в армяно-азербайджанском урегулировании, нужно. Рамочное соглашение при модерации США и ЕС этот тренд, увы, усилит. Конкуренция, конечно - не приговор, ее можно и нужно выигрывать. Но сейчас мы вовлекаемся в это соревнование, теряя неформальный статус первого среди равных. Не бесповоротно, но основания для тревоги есть. Крайне важна серьезная работа над ошибками. В условиях, когда время не терпит", - резюмировал Маркедонов.